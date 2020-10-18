Aston Villa, 90+1'de Vardy'siz Leicester'ı yıktı

Premier Lig'in 5. haftasında Leicester City ile Aston Villa karşılaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Aston Villa, 90+1'de Vardy'siz Leicester'ı yıktı
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18 Ekim 2020 23:11
Premier Lig'de 5. hafta mücadelesinde Leicester City ile Aston Villa, King Power Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-0 Aston Villa üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmadaki tek gol 90+1'de Ross Barkley'den geldi.

ÇAĞLAR VE CENGİZ OYNAMADI

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Kadroda yer alan Cengiz Ünder ise maçta forma şansı bulamadı.

Leicester City'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, 71. dakikada oyuna dahil oldu. Forvet oyuncusu Jamie Vardy de sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. 

Leicester, bu sonuçla birlikte 9 puanda kaldı. Aston Villa ise puanını 12'ye çıkardı.

Leicester City, Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal'e konuk olacak. Aston Villa aynı haftada Leeds United'a konuk olacak.



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