Artem Dzyuba, Adana Demirspor'da

Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Artem Dzyuba, Adana Demirspor'da
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18 Ağustos 2022 20:04
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Artem Dzyuba transferini açıkladı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Rus santrfor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.

İşte Adana Demirspor'un açıklaması:

"Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Dzyuba!"



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