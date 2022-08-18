Artem Dzyuba, Adana Demirspor'da

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Artem Dzyuba transferini açıkladı.
Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Rus santrfor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.
İşte Adana Demirspor'un açıklaması:
"Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Dzyuba!"
Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Rus santrfor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.
İşte Adana Demirspor'un açıklaması:
"Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Dzyuba!"
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ