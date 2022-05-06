Arsenal, Mikel Arteta ile nikah tazeledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta ile 2025 yılına kadar sözleşme uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Arsenal, Mikel Arteta ile nikah tazeledi
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06 Mayıs 2022 16:37
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesini yeniledi.

Arsenal Kulübü, Aralık 2019'da takımın başına geçen 40 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Arteta ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma imzalandığını duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Arteta yönetimindeki Arsenal, Premier Lig'de sezonun bitimine 4 maç kala 63 puanla 4. sırada yer alıyor.

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