Arkas Spor'un rakibi Galatasaray

Arkas Spor, Galatasaray karşısında çıkış arıyor! İzmir ekibi, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor'un rakibi Galatasaray
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03 Şubat 2025 15:28
Efeler Ligi'nde son 2 maçında evinde Ziraat Bankkart'a 3-1, deplasmanda Spor Toto'ya 3-0 yenilerek 7'nci sırada yer bulan Arkas Spor 4 Şubat Salı günü evinde 3'üncü basamaktaki Galatasaray'la kozlarını paylaşacak. 

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak 20'nci hafta mücadelesini Burhan İlhan, Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek. TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak müsabakanın biletleri 110 TL'den satışa sunuldu. Sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibini 3-1 mağlup eden Arkas Spor seyircisi önünde de kazanarak moral bulmak istiyor.
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