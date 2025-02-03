Arkas Spor'un rakibi Galatasaray

Efeler Ligi'nde son 2 maçında evinde Ziraat Bankkart'a 3-1, deplasmanda Spor Toto'ya 3-0 yenilerek 7'nci sırada yer bulan Arkas Spor 4 Şubat Salı günü evinde 3'üncü basamaktaki Galatasaray'la kozlarını paylaşacak.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak 20'nci hafta mücadelesini Burhan İlhan, Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek. TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak müsabakanın biletleri 110 TL'den satışa sunuldu. Sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibini 3-1 mağlup eden Arkas Spor seyircisi önünde de kazanarak moral bulmak istiyor.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak 20'nci hafta mücadelesini Burhan İlhan, Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek. TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak müsabakanın biletleri 110 TL'den satışa sunuldu. Sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibini 3-1 mağlup eden Arkas Spor seyircisi önünde de kazanarak moral bulmak istiyor.