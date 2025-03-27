Haber Tarihi: 27 Mart 2025 14:19 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 14:19

Arefe günü ve bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? 2025

Ramazan Bayramı'na geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'na girmeden önce yaşanacak olan arefe günü ile ilgili sorular gündeme geliyor. Arefe günü AVM'ye gidip alışveriş yapmayı planlayanlar, arefe günü avm'ler açık mı sorusuna cevap arıyor. Aynı zamanda bayramda AVM'ler açık mı olacak merak ediliyor. Arefe günü alışveriş merkezleri (avm'ler) kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? İşte arefe gününde ve bayram günlerinde avm hakkında bilinmesi gerekenler

Arefe günü ve bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? 2025
Abone Ol
Bayramda AVM'ye gidecek olanlar alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, bayramlarda AVM'lerin çalışma saatleri farklılık gösterebiliyor. Peki, bayramda AVM'ler açık mı oluyor kapalı mı oluyor? İşte Ramazan Bayramı'nda AVM'lerin çalışma saatleri ile ilgili son gelişmeler...

AREFE GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI?

Arefe günü alışveriş merkezleri (AVM'ler) genellikle açık olacak ve standart çalışma saatlerinde hizmet verecekler. Çoğu AVM, 10:00-22:00 saatleri arasında açık olacak, ancak bazıları yoğunluğa bağlı olarak kapanış saatini 23:00'e kadar uzatabilir.

Genel olarak, AVM'ler bayram süresince açık olacak ve alışveriş yapma imkanı sunacaktır.
 
BAYRAMDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?

Alışveriş merkezleri, aksi bir karar alınmadığı takdirde bayram boyunca hizmet veriyor. Ancak, AVM'ler bayramın ilk günlerinde daha geç açılabiliyor.

BAYRAMDA AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bazı AVM'ler saat 12.00 ya da 13.00'te açılacak.

Bu nedenle AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek ve mağduriyet yaşamamak için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayarak bilgi edinmeniz daha sağlıklı olacaktır.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray'dan sürpriz hamle: Leroy Sane Galatasaray Galatasaray'dan sürpriz hamle: Leroy Sane
Beşiktaş'ta Solskjaer'den duran top uyarısı! Beşiktaş Beşiktaş'ta Solskjaer'den duran top uyarısı!
Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi! Fenerbahçe Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi!
Fernando Muslera için çok özel maç! Galatasaray Fernando Muslera için çok özel maç!
Beşiktaş iç sahada bambaşka! Beşiktaş Beşiktaş iç sahada bambaşka!
Victor Osimhen'den Beşiktaş derbisi öncesi gol sözü! Galatasaray Victor Osimhen'den Beşiktaş derbisi öncesi gol sözü!
Barcelona, erteleme maçında Osasuna'yı rahat geçti Barcelona Barcelona, erteleme maçında Osasuna'yı rahat geçti
İsmet Taşdemir'den Sakaryaspor derbisi için açıklama! Spor Toto 1. Lig İsmet Taşdemir'den Sakaryaspor derbisi için açıklama!
Bodrum FK - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler Fenerbahçe Bodrum FK - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Romelu Lukaku'dan Mertens sözleri!
2
Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi
3
Antony: "Manchester United'da çok kötü şeyler yaşadım"
4
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları açıklandı
5
UEFA'dan Real Madrid'in dört yıldızına soruşturma!
6
İşte Fenerbahçe'nin Bodrum FK kadrosu!
7
Juventus'un yeni hissedarı: "Jose Mourinho!"

SON HABERLER