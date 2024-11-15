AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2024 AÖF sınav giriş belgesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait akademik takvim açıklandı ve bu takvime göre güz dönemi ara sınavlarının tarihleri de netleşti. AÖF güz dönemi vize sınavları, 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak. Dönem sonu sınavları ise 18-19 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Bahar dönemi sınavlarına gelince, bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025'te düzenlenirken, dönem sonu sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak.



AÖF sınav giriş belgelerinin yayımlanması genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce gerçekleşir. Öğrenciler, bu belgeleri anadolu.edu.tr üzerinden, sınav tarihine yakın bir zamanda erişime açılan bölümden veya AÖF bürolarından alabilirler. Belgeler, sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden temin edilebilir.



Bu bilgiler ışığında sınavlara hazırlanan öğrencilerin, sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihleri takip etmeleri önemlidir.

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