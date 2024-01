AÖF Tek Ders Sınavı Var Mı, Ne Zaman 2024?

AÖF'te tek ders sınavı uygulaması bulunmamaktadır. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri yaz okulunda vererek mezun olabilirler.



AÖF yaz okulu sınavları, her yıl haziran ayında düzenlenmektedir. Yaz okulu sınavlarına katılmak için, öğrencilerin öncelikli olarak yaz okulu başvurularını yapmaları gerekmektedir. Yaz okulu başvuruları, her yıl mart ayında açılmaktadır.



Yaz okulu sınavları, AÖF'ün online sınav sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sınavlar, 20 sorudan oluşmakta ve her sorunun değeri 2,5 puandır. Yaz okulu sınavında başarılı olmak için, öğrencilerin en az 50 puan almaları gerekmektedir.



AÖF'te tek ders sınavı uygulamasının olmaması, öğrencilerin mezuniyetlerini ertelemesine neden olmaktadır. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri yaz okulunda verebilmek için, yaz okulu ücretini ödemek ve sınava girmek zorundadır.



AÖF'te tek ders sınavı uygulamasının getirilmesi, öğrencilerin mezuniyetlerini hızlandırmasına ve maddi açıdan rahatlamasına katkı sağlayabilir.

