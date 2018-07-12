Antalyaspor 6 oyuncuyla antrenman yaptı

Sezon öncesi birinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdüren, altı oyuncuyla antrenman yaptı.Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sezon çalışmalarına Erzurum'da devam eden Antalyaspor, 12 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de Çaykur Rizespor ile bir hazırlık maçı oynayacak.Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki sabah antrenmanına, maçta forma giymeyecek olanile kalecilervekatıldı.İstasyonda kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenman, şut çalışmalarıyla sona erdi. Teknik heyet, sıcak havaya rağmen tempolu çalışan futbolcuları, antrenman sonunda alkışlayarak tebrik etti.