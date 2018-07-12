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Antalyaspor 6 oyuncuyla antrenman yaptı

Sezon öncesi çalışmalarına devam eden Antalyaspor sabah antrenmanını 6 oyuncuyla yaptı. Akdeniz ekibi, 12 Temmuz Perşambe günü bir diğer Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA
Antalyaspor 6 oyuncuyla antrenman yaptı
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12 Temmuz 2018 15:14
Sezon öncesi birinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdüren Antalyaspor, altı oyuncuyla antrenman yaptı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sezon çalışmalarına Erzurum'da devam eden Antalyaspor, 12 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de Çaykur Rizespor ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki sabah antrenmanına, maçta forma giymeyecek olan Musa Nizam, Hakan Özmert, Serdar Özkan, Salih Dursun ile kaleciler Ferhat Kaplan ve Boffin katıldı.

İstasyonda kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenman, şut çalışmalarıyla sona erdi. Teknik heyet, sıcak havaya rağmen tempolu çalışan futbolcuları, antrenman sonunda alkışlayarak tebrik etti.

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