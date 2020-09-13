Süper Lig'in açılış haftasında Antalyaspor evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.



Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 41. dakikada Bünyamin Balcı ve 77. dakikada kaptan Hakan Özmert'ten geldi.,



Antalyaspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde üçüncü kez açılış haftasında karşılaştı. Akdeniz ekibi, daha önce 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldığı Gençlerbirliği'ni ilk kez mağlup etti.



Öte yandan Antalyaspor, iç sahada başladığı son 5 Süper Lig sezonuna gol yemeden start vermeyi başardı.



Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in sert şutunda, top kalecide kaldı.



25. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında kale önünde oluşan karambol sırasında topu önünde bulan Soner Dikmen'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin son anda kurtardı.



41. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahasına giren Fredy, meşin yuvarlağı kale önünde uygun pozisyondaki Bünyamin Balcı'ya bıraktı. Bünyamin'in dokunduğu top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN



