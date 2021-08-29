Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Pedro Henrique, Süper Lig'deki Göztepe maçından önce Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Ödülü'nü aldı.



Kayserispor'da oynadığı dönemde bir antrenman sonrası evine giderken çöp konteyneri yanında anne ile çocuğunu yemek ararken gören Henrique, aracını kenara çekip kendisi için aldığı yiyecek malzemeleri dolu poşeti anne ve çocuğa vermişti.



TMOK Fair Play Konseyi, bu davranışından dolayı Henrique'yi ödüle layık görmüştü.



Brezilyalı futbolcu için Göztepe maçı öncesi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda ödül töreni düzenlendi.



Henrique'ye ödülünü TMOK Üyesi Hasan Sarıçiçek, şeref diplomasını ise TMOK adına Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan verdi.



