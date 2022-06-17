Anadolu Efes, James Anderson'a veda etti

Anadolu Efes Basketbol Takımı, sözleşmesi sona eren ABD'li oyuncu James Anderson'a veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, James Anderson'a veda etti
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17 Haziran 2022 15:23
Anadolu Efes Basketbol Takımı, sözleşmesi sona eren ABD'li oyuncu James Anderson'la yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "4 sezondur kulübümüzün formasını terleten, 'BackToBack' yapan tarihi kadroda yer alan ve formamızla pek çok şampiyonluk yaşayan James Anderson'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz." denildi.

2018-2019 sezonu başında Anadolu Efes'e transfer olan 33 yaşındaki Anderson, 2 THY Avrupa Ligi, 2 Basketbol Süper Ligi ve bir Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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