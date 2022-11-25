Altınordu iki futbolcusuyla yollarını ayırdı

Altınordu, Bertuğ Bayar ile Safa Kınalı'nın sözleşmelerinin feshedildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altınordu iki futbolcusuyla yollarını ayırdı
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24 Kasım 2022 19:46
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, futbolcuları Bertuğ Bayar ile Safa Kınalı'nın sözleşmelerini feshetti.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"A Takım oyuncularımızdan Bertuğ Bayar ve Safa Kınalı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Her iki oyuncuya da bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

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