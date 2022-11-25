Altınordu iki futbolcusuyla yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, futbolcuları Bertuğ Bayar ile Safa Kınalı'nın sözleşmelerini feshetti.



Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"A Takım oyuncularımızdan Bertuğ Bayar ve Safa Kınalı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Her iki oyuncuya da bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ