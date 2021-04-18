Altay'ın konuğu Adanaspor

TFF 1. Lig'de 31. hafta mücadelesinde Altay ile Adanaspor 19 Nisan Pazartesi günü İzmir'de karşılaşacak.



Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev yapacak.



Ligde üst üste aldığı 5 galibiyetin ardından Beypiliç Boluspor'a 1-0 mağlup olan, Ankaraspor'la 2-2 berabere kalan Altay, ilk 2 sıradaki takımlardan uzaklaştı. Haftaya 54 puan ve averajla 4. sırada giren Altay, play-off için konumunu sağlamlaştırmak amacıyla galibiyet arayacak.



Son 3 haftada Ankaraspor'a mağlup olmasına rağmen Beypiliç Boluspor ve Akhisarspor'u yenerek düşme hattında uzaklaşan Adanaspor, bu haftaki sonuçlara göre matematiksel olarak ligde kalmayı garantileyebilir.



Ligin ilk devresinde Altay, deplasmanda rakibini 4-1'lik skorla yenmişti.



