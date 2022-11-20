Altay'ın konuğu Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında İzmir ekibi Altay, evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; altay.org.tr
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Altay'ın konuğu Gençlerbirliği
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20 Kasım 2022 13:52
Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Altay ile Gençlerbirliği, 21 Kasım Pazartesi günü İzmir'de karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Altay-Gençlerbirliği karşılaşmasında hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Ligde 15 puanı bulunan Altay, yenilmediği son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Ceyhun Gülselam, maçta forma giyemeyecek.

Son 10 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Gençlerbirliği, 7 puanla düşme hattında bulunuyor. Başkent temsilcisinde teknik direktör Mustafa Dalcı, takımının başında ilk maçına çıkacak.

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