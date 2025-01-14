Altay'da Ozan müjdesi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da alacakları ödenmemesi nedeniyle ilk yarı bitmeden takımdan ayrılan kaleci Ozan Evrim Özenç, takıma geri döndü.



Siyah-beyazlı ekibin 8 Aralık'ta deplasmanda oynadığı Kepezspor karşılaşmasının ardından İzmir'e dönmeyerek ailesinin yanında Antalya'da kalan tecrübeli file bekçisi son 2 karşılaşmada kadroda yer almadı.



Altay'ın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleştirdiği devre arası hazırlıklarında da yer almayan kaleci Ozan, lig haftasında yuvaya döndü.



Siyah-beyazlılarda camianın önemli isimleri kadronun dağılmaması için kulübe destek olma kararı almış ve 32 yaşındaki eldivene ödeme sözü verilerek takıma dönmesi için çağrıda bulunulmuştu. Ozan'ın henüz ödeme almadığı öğrenildi.



BAŞKAN ÖZKARAL'DAN TEŞEKKÜR



Altay Başkanı Süleyman Özkaral zor dönemde kulübe destek olan camia büyüklerine yazılı bir açıklama yaparak teşekkür etti. Başkan Özkaral'ın imzasıyla kulübün resmi hesaplarından paylaşılan gönderide, "Kulübümüzün içinde bulunduğumuz zor durumda; sezon sonuna kadar sportif faaliyetlere devam etmek, sporcu ve personel giderlerini karşılamak amacıyla camia büyüklerimiz tarafından sağlanan destek için teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi. Altay'ın ve Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından olan İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in yanı sıra Murat Bora Dülger, İbrahim Akman gibi isimlerin kulübe kaynak aktardığı öğrenildi.



