Altay'da öncelik Tuna Üzümcü ile fesih

Hazırlıklarına Djilali Bahloul yönetiminde devam eden Altay, teknik adam Tuna Üzümcü ile yollarını halen resmen ayırmadı. Siyah-beyazlı ekibin önümüzdeki günlerde Tuna Üzümcü ile resmen yollarını ayırması bekleniyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da öncelik Tuna Üzümcü ile fesih
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18 Ekim 2023 16:55
1'inci Lig'de pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yeni teknik direktörü Djilali Bahloul gözetiminde sürdüren Altay, bir önceki teknik direktörü Tuna Üzümcü ile yollarını halen resmen ayırmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Tuna Üzümcü'nün sözleşmesinin feshedilmediği görülürken, yönetimin önümüzdeki günlerde genç teknik adama ödeme yaparak kontratı sonlandıracağı belirtildi.

Siyah-beyazlılarda, 16 Eylül'de Erzurumspor deplasmanında alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrası teknik direktör Tuna Üzümcü ile yollarını ayırmış, son 3 karşılaşmada takımın başında antrenör Özkan Kılıç yer almıştı.

Gençlerbirliği önünde ilk sınavına çıkacak Altay'ın yeni teknik direktörü Djilali Bahloul'ün UEFA-A lisans sahibi olduğu belirtildi. Cezayir asıllı Fransız çalıştırıcının lisans işlemleri tamamlanmak üzere.

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