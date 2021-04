Altay Bayındır: 'Emre hoca Fenerbahçe için her şeyini veriyor'

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, Denizlispor'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini ifade eden Altay Bayındır, "Camia için, taraftar için çok önemliydi. 9 puanlık bir maçtı. Malatya maçımız var şimdi, konsantre olacağız. Ozan milli maçlarda oynadı, hemen gelip burada da oynadı. Hava değişimi de var. Futbolcular da insan. Profesyoneliz. Önümüzde engel olarak gördüğümüz ne varsa kaldırıp, devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda da en iyi şekilde Fenerbahçemizi temsil edeceğiz. İyice o formayı terleteceğiz, iyice terleteceğiz ki her şeyi yapabildik diyelim. Ne olursa olsun kötü mücadele diye bir şey olamaz" şeklinde konuştu.



MİLLİ ARA SONRASI ZOR OLUYOR



BENİM İÇİN EN ZOR MAÇLAR



"Benim için en zor maçlar bana top gelmeyen maçlar. Böyle maçlarda gelmiyor gelmiyor öyle zor toplar geliyor ki... Ya bize çarpıyor ya da başka bir şey oluyor. Ben de maçta kendimi hazır tutmaya, sıcak tutmaya çalışıyorum. Kalecilerin için odaklanmadır. Ben de elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum."



EYVAH GENE Mİ DEMEDİM



"Eyvah gene mi ya gibi bir düşüncem olmadı. Caner abi ya da Gökhan abi bindirme yapınca sahada sanki ben de bindiriyormuşum gibi hissediyorum. Samatta kafayı vurdu sanki ben vurmuşum gibi hissettim."



SAHADA NEYSE KENARDA DA ÖYLE EMRE HOCA



"Bence sahada neyse kenarda da öyle Emre Hoca. Emre Hocamız çok istiyor. Kenarda maçı izlerken o da benim gibi bindirmeleri, kafaya çıkmaları yaşıyordur. Heyecanı yaşayan bir isim. Emre Hocamız Fenerbahçe için her şeyini ortaya koyan bir isim. Fenerbahçe çıkarları için mücadele veriyor."



SOYUNMA ODASINDA NE KONUŞULDU



"Daha çok teknik taktik olarak oyunu çözmemiz adına ne yapmamız gerektiğini konuştuk soyunma odasında. Diğer konuşmalarda motivasyon için yapıldı. Alınması gereken önlemleri ve hücum organizasyonlarını konuştuk."



BİZ ÇOK BÜYÜK BİR CAMİAYIZ



"Mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek demek çok geniş bir kavram. Biz çok büyük bir camiayız. Bir maç kaybettiğimizde dışarıda çok büyük bir sirkülasyon oluyor. Rakiplerimiz de en çok buna seviniyor. Fenerbahçe'nin geçtiği sıkıntılar da aşikar. Ne yaşarsak yaşayalım biz Fenerbahçe'yiz, yolumuza devam edeceğiz."