Almanya'da Can Bozdoğan şaşkınlığı!

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Can Bozdoğan Almanya'da oynanan Schalke 04 - SV Sandhause maçına damga vurdu. Schalke, oyuncu değişikliği sırasında yanlışlıkla Can Bozdoğan'ın ismini yazdı. Statta kısa süreli şaşkınlık yaşandı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Almanya'da Can Bozdoğan şaşkınlığı!
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02 Aralık 2021 13:18
Can Bozdoğan
Can Bozdoğan
Beşiktaş
Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke 04'te Can Bozdoğan şaşkınlığı yaşandı.

Sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan genç yıldız adayı, Schalke'nin SV Sandhause ile oynadığı maçın 87. dakikasında yapılan oyuncu değişikliği sırasında ismi görüntülendi. 46.319 taraftarın bulunduğu statta kısa süreli şaşkınlık yaşanırken yaşanan olay Almanya'da gündem oldu. Öte yandan Schalke maçtan 5-2'lik skorla galip ayrıldı. 


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