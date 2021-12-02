Almanya'da Can Bozdoğan şaşkınlığı!

Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke 04'te Can Bozdoğan şaşkınlığı yaşandı.



Sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan genç yıldız adayı, Schalke'nin SV Sandhause ile oynadığı maçın 87. dakikasında yapılan oyuncu değişikliği sırasında ismi görüntülendi. 46.319 taraftarın bulunduğu statta kısa süreli şaşkınlık yaşanırken yaşanan olay Almanya'da gündem oldu. Öte yandan Schalke maçtan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.



