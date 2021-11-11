Ali Koç, Vitor Pereira kararını açıkladı!

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, FB TV ekranlarında teknik direktör Vitor Pereira ile yola devam edeceklerini ve şu anda B planlarının bulunmadığını açıkladı. İşte Ali Koç'un sözleri...



FENERBAHÇE'DE KREDİ AZ



"Burası Fenerbahçe! Fenerbahçe'de başkansan, yöneticiysen, teknik direktörsen, futbolcuysan hoşgörü, kredi azdır. Bu ne yazık ki geldiğimiz noktadır, son 15-20 yılda."



YARIM KALAN HİKAYESİ VAR



"Adam buraya hikayeyi tamamlamaya geldi. Hocaya da söyledim, 'Yeni birini ararsam, ilk senin haberin olur' dedim. Arkadan hoca aramak tarzım değil. B planı olmalıdır ama B planına gerek yok. Galatasaray'ı yeneceğiz. Ters sonuçta bile ayrılma olmayacak"



HOCAMIZIN ARKASINDAYIZ



"Vitor Pereira'nın tazminatı yok. 5 yıl çalışmasa sorun olmaz. Çünkü Çin'de 10 yıllık birikim sağlamış. Hocamızın arkasındayız."





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