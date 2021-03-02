Ali Koç: "Sevincinizi abartmayın"

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un, Pelkas'ın golünden sonra büyük bir mutluluk yaşayan yöneticileri uyardıı ortaya çıktı

Haber; Fanatik
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Ali Koç: 'Sevincinizi abartmayın'
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02 Mart 2021 12:06
Dimitris Pelkas
Dimitris Pelkas
Fenerbahçe
Başkan Ali Koç ve yöneticiler, sezonun en kritik deplasmanı olan Trabzon'da takımı yalnız bırakmamıştı.

Koç ve kurmayları mücadeleyi statta takip etti. Başkan Koç, Pelkas'ın golünden sonra büyük bir mutluluk yaşayan yöneticileri uyararak, "Sakın sevincinizi abartmayın. Her şeyi centilmenlik çerçevesinde yaşayın" uyarısında bulundu. Bunun üzerine Sarı-Lacivertli yöneticiler, golün mutluluğunu sakin bir şekilde birbirleriyle paylaştı.

 



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