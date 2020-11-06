Alex Tyus, yeniden Galatasaray'da

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, daha önce sarı-kırmızılı formayı giyen ABD'li pivot Alex Tyus'i yeniden reklerine bağladı.

Haber; AA
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Alex Tyus, yeniden Galatasaray'da
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06 Kasım 2020 16:46
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, daha önce sarı-kırmızılı formayı giyen ABD'li pivot Alex Tyus'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunda da Galatasaray'da oynayan 2,03 metre boyundaki ABD'li oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

Tyus'ın basketbol geçmişi hakkında bilgi verilen açıklamada, "Kariyerinde THY Avrupa Ligi şampiyonluğu, 3 kez İsrail Ligi şampiyonluğu, İtalya Kupası ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları bulunan Alex Tyus'a 'Yeniden kulübümüze hoş geldin.' der, başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.



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