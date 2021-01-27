Alanyaspor'da iki ayrılık, bir anlaşma!

Transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor'da dün iki ayrılık yaşandı. Sezonun ikinci yarısında düşünülmeyen orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile karşılıklı olarak anlaşıldı ve oyuncu ile yollar ayrıldı. Ayaroğlu, ekiplerinden Denizlispor ile anlaştı. Alanyaspor'daki bir diğer ayrılık haberi ise kaleci Ufuk Ceylan'dan geldi.



Geçtiğimiz günlerde parmak tendonu yeniden kopan ve ameliyat olan Ufuk Ceylan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edildi.



Öte yandan, Yeni Gazetesi köşe yazarı Uğur Veysel Okşar, turuncu yeşilli ekibin kaleci Aykut Özer ile her konuda anlaştığını ve son dakika pürüz çıkmazsa oyuncunun ikinci yarıda Alanyaspor forması giyeceğini öne sürdü.



