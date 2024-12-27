Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!

Al Shabab, takımın başına Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Aralık 2024 07:26
Son güncelleme 27 Aralık 2024 07:36
Al Shabab, Fatih Terim'i resmen açıkladı.

Suudi Arabistan ekibinden yapılan paylaşımda, "Merhaba İmparator" ifadeleri kullanıldı.

Fatih Terim, Al Shabab için yaptığı ilk açıklamada, "Konuştuğumuz kadarıyla Al Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış." diye konuştu.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesi 6 aylık olacak ancak sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak. Fatih Terim, 6 aylık dönemi için Al Shabab'tan 1.6 milyon dolar ücret kazanacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery