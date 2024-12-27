Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!

Al Shabab, Fatih Terim'i resmen açıkladı.



Suudi Arabistan ekibinden yapılan paylaşımda, "Merhaba İmparator" ifadeleri kullanıldı.



Fatih Terim, Al Shabab için yaptığı ilk açıklamada, "Konuştuğumuz kadarıyla Al Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış." diye konuştu.



SÖZLEŞME ŞARTLARI



71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesi 6 aylık olacak ancak sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak. Fatih Terim, 6 aylık dönemi için Al Shabab'tan 1.6 milyon dolar ücret kazanacak.



