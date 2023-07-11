Aile Destek parası, ödemeleri ne kadar oldu? 2023 temmuz ayı aile destek ödemesi yattı mı?

Aile Destek paketi uzatıldı mı? 2023 temmuz ayı aile destek ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen Aile Destek ödemeleri, haziran 2022 tarihinden beri her ay hesaplara yatıyordu. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı haziran ayı olarak belirtilmişti. Peki, aile destek ödemeleri uzatıldı mı?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını bildirdi.Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bir yıl daha sürecek programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 39,3 milyar lirayı aştığını belirtti.Programdan 3,7 milyon hanenin yararlandığını, hanelere gelirlerine göre 850-1250 lira arasında destek verildiğini aktaran Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,3 milyar lira aile desteği, 1 milyar lira da çocuk desteği olmak üzere toplam 4,3 milyar lira ödeme yapacağız." bilgisini verdi.Göktaş, Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin, Türkiye Aile Destek Programı'na eklendiğini hatırlatarak, çocuk desteği kapsamında hanelere aylık 350-650 lira tutarlarında ilave destek sağladıklarını, Elektrik Tüketim Desteği ile de hanelere aylık 110-221 lira arasında ödeme yaptıklarını kaydetti.Bakan Göktaş, Çocuk Desteği kapsamında 6,3 milyon çocuk için hanelere toplam bugüne kadar 8,7 milyar lira ilave ödeme, Elektrik Tüketim Desteği kapsamında ise toplam 5,7 milyar lira destek verdiklerini aktardı.Aile Destek Paketi ödemelerinin uzatılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Aile Destek Programı ödemeler bu ay son kez yapılacak.Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;1-2 çocuklu hanelere- 350 TL3 çocuklu hanelere- 450 TL4 çocuklu hanelere- 550 TL5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.Aile Destek Ödemeleri haziran ayı itibarıyla son buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecek.