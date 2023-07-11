Haber Tarihi: 11 Temmuz 2023 12:09 - Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023 12:09

Aile Destek parası, ödemeleri ne kadar oldu? 2023 temmuz ayı aile destek ödemesi yattı mı?

Aile Destek parası, ödemeleri ne kadar oldu? 2023 temmuz ayı aile destek ödemesi yattı mı? sorusu, Temmuz ayının ilk haftasında gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. Aile Destek Programı ödemesi tarihleri ile ilgili detaylar binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı ardından Aile Destek ödemeleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin temmuz ayında son bulum bulmayacağı merak konusu oldu. Aile destek ödemesi kapsamında belirlenen kişilerin hesaplarına 850 TL ile 1250 TL arasında yardım yapılıyordu. Peki, Aile Destek Programı uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri bitti mi, Temmuz ayında yatacak mı? İşte Aile Destek Paketi son gelişmeler...

Aile Destek parası, ödemeleri ne kadar oldu? 2023 temmuz ayı aile destek ödemesi yattı mı?
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Aile Destek paketi uzatıldı mı? 2023 temmuz ayı aile destek ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen Aile Destek ödemeleri, haziran 2022 tarihinden beri her ay hesaplara yatıyordu. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı haziran ayı olarak belirtilmişti. Peki, aile destek ödemeleri uzatıldı mı? 
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ PARASI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bir yıl daha sürecek programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 39,3 milyar lirayı aştığını belirtti.

"Toplam 4,3 milyar lira ödeme yapacağız"

Programdan 3,7 milyon hanenin yararlandığını, hanelere gelirlerine göre 850-1250 lira arasında destek verildiğini aktaran Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,3 milyar lira aile desteği, 1 milyar lira da çocuk desteği olmak üzere toplam 4,3 milyar lira ödeme yapacağız." bilgisini verdi.

Göktaş, Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin, Türkiye Aile Destek Programı'na eklendiğini hatırlatarak, çocuk desteği kapsamında hanelere aylık 350-650 lira tutarlarında ilave destek sağladıklarını, Elektrik Tüketim Desteği ile de hanelere aylık 110-221 lira arasında ödeme yaptıklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, Çocuk Desteği kapsamında 6,3 milyon çocuk için hanelere toplam bugüne kadar 8,7 milyar lira ilave ödeme, Elektrik Tüketim Desteği kapsamında ise toplam 5,7 milyar lira destek verdiklerini aktardı.


AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Aile Destek Paketi ödemelerinin uzatılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Aile Destek Programı ödemeler bu ay son kez yapılacak.


AİLE DESTEK YARDIMI 2023 NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ TEMMUZ AYINDA YATACAK MI?

Aile Destek Ödemeleri haziran ayı itibarıyla son buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecek.

 

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