Ahmetcan Kaplan için yarış başladı

Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan, bu sezon yakaladığı çıkışla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı.Sol ayaklı bir stoper olmasına rağmen sağ stoper bölgesinde de başarılı işler ortaya koyan genç oyuncu için Fransa'nın Lille kulübü devreye girmişti.Ahmetcan'ın peşine bir takımın daha düştüğü ortaya çıktı.Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un sezon sonunda 19 yaşındaki stoper için teklif yapmaya hazırlandığı ve Trabzonspor'dan ön fiyat için nabız yokladığı öğrenildi.