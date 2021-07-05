Ahmet Ağaoğlu'ndan yakın takip

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü. Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip etti

Haber; AA
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Ahmet Ağaoğlu'ndan yakın takip
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05 Temmuz 2021 22:48
Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda, 5'e 2 çalışmaları, rondo ve geniş alan oyunları üzerinde duruldu.

Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip etti.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.


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