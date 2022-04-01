Agüero futbola geri dönmek istiyor!

Uzun yıllar Manchester City'de forma giydikten sonra geçtiğimiz yaz Barcelona'ya transfer olan ve yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle futbolu bırakan Sergio Agüero, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve sahalara geri dönmek istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Agüero futbola geri dönmek istiyor!
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01 Nisan 2022 16:54
Geçtiğimiz yaz yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle futbolu bırakmak zorunda kalan Sergio Agüero konuştu.

Footmercato'da yer alan haberde, Arjantinli oyuncu kendini iyi hissettiğini ve tekrar sahalara dönmek istediğini söyledi.

Agüero yaptığı açıklamada, "Dün tekrar futbol oynayabileceğim aklıma geldi. Doktorlar bana beş ya da altı ay hareketsiz kalmam gerektiğini söylediler ama ben tekrar antrenman yapmak istiyorum." şeklinde konuştu.

EURO 2020'de kalp krizi geçiren Eriksen'in tekrar sahalara dönmesinin Arjantinli oyuncuya da ilham verdiği kaydedildi.

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