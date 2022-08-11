Adanaspor'a Gambiyalı forvet

Adanaspor, Gambiyalı forvet oyuncusu Lamin Jallow'u renklerine kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adanaspor'a Gambiyalı forvet
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11 Ağustos 2022 20:32
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, İtalya'nın LR Vicenza takımından forvet Lamin Jallow'u transfer etti.

Turuncu-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, Başkan Vekili Furkan Akgün ile İstanbul'da bir araya gelen 26 yaşındaki santrafor Lamin Jallow ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Gambiya A Milli Takımı'nda da forma giyen forvetin camiaya hayırlı olması dilendi.

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