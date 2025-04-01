Acun Ilıcalı ve İbrahim Hatipoğlu'ndan karşılıklı göndermeler!





Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu arasındaki tartışma devam ediyor.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray ile oynayacakları Ziraat Kupası çeyrek final karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunmuştu.

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Öncelikle 51. kez söyleyeyim diyerek cuma akşamı 'yabancı hakem istiyoruz' dedim. 52. kez diyeyim, yabancı hakem istiyoruz. Bu konuda hep yabancı hakem istiyoruz dedik. Sayın İbrahim Hatipoğlu, dün çok enteresan bir açıklama yaptı. Skandal bir açıklama. Hafıza kaybı desem kolay değil, bilgi eksikliği desem olmaz. Cuma günü yaptığımız açıklamadan 3 gün sonra 'konuşmuyorlar' dedi."

"Asıl benim en çok ilgimi çeken, tam anlamıyla skandal bölüm şu; 'bizim iç sahamızda avantajımız vardı hakem konusunda', avantajları varmış, 'rakibimiz algı yaratarak, gündem yaratarak yabancı hakem geldi' diyor. Aynen şunu söylüyor, 'Hakem konusunda iç sahada avantajımız vardı ve rakibimiz algı yarattı, onu bunu yaptı' beni de suçluyor 'yabancı hakem geldi' diyor. Benim bir sorum var, Galatasaray'ın iç sahada nasıl bir hakem avantajı var? İki yıldır biz bunu soruyorduk. İç sahada hakemler, Galatasaray'a adil davranmıyor diyorduk. Bir Galatasaraylı yönetici çıkıp 'İç sahada yerli hakemler konusunda avantajımız vardı' derse bizi doğrulamış olmuyor mu! Biz de onu diyoruz evet, iç sahada avantajınız vardı. Biz kendi iç sahamıza da yabancı hakem diyoruz. Fenerbahçe Kulübü iç saha maçına 'yabancı hakem verin, adalet istiyoruz' diyor. Ayrıcalık isteyen Galatasaray, üzülerek söylüyorum, bu da ispatı 'İç saha maçında yerli hakem vardı, baskı yapıldı ve yabancı hakeme çevrildi' diyor. Bu artık ispatı. Bunu ileride de çok gündeme getireceğim. Skandal bir açıklama. 'İç sahada yerli hakemle avantajımız var' dediğiniz dakika itibarıyla hakemler üzerinde baskı yaptığınızı ve avantaja çevirdiğinizi ispat ediyorsunuz. Çıkıp başka bir şey desinler, ben de bundan sonra güleyim."



💥💥Acun Ilıcalı'nın paylaşımı: "Duymadı desek mümkün değil, duydu ama anlamadı desek hiç mümkün değil, hafıza kaybı desek imkansız... Böyle bir çelişkiye ne söylenebilir ki..." https://t.co/cZZq722MM3



— Sporx (@sporx) April 1, 2025

VİDEO SONRASI HATİPOĞLU'NDAN BİR CEVAP DAHA

İşte iki futbol adamının karşılıklı yaptığı tüm açıklamalar ve paylaşımlar....Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya yanıt vererek, "Acun Ilıcalı'nın bu sene ortaya atılmış bir piyon olduğunun çok farkındayım." dedi.Hatipoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Acun Ilıcalı'nın FB TV'de yaptığı açıklamalara cevap verdi.Ilıcalı'ya yönelik eleştirilerde bulunan İbrahim Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:Acun Ilıcalı'ya yanıtlaması için bazı sorular yönelten Hatipoğlu, şunları kaydetti:İbrahim Hatipoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun Acun Ilıcalı hakkında yaptığı açıklama sonrasında; Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı'dan videolu paylaşım geldi.Acun Ilıcalı, yabancı hakem konusundaki taleplerini yineledi. İbrahim Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkında "skandal bir açıklama yaptı" demesine yanıt verdi.Acun Ilıcalı, bunun üzerine ezeli rakiplerinin yöneticisine bir kez daha yanıt verdi.Acun Ilıcalı paylaşımında;" ifadelerini kullandı.Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşım sonrasında İbrahim Hatipoğlu, X'ten çarpıcı bir paylaşım daha yaptı."Maç sonu yalandan dostlar alışverişte görsünvari açıklamalarınla kendi etrafındaki dalkavukları kandırabilirsin ama Türk futbol kamuoyununa yediremezsin. İşin gücün fıtratın algı…"