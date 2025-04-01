Acun Ilıcalı'dan İbrahim Hatipoğlu için videolu paylaşım!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun Acun Ilıcalı hakkında yaptığı açıklama sonrasında; Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı'dan videolu paylaşım geldi.

, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı'dan İbrahim Hatipoğlu için videolu paylaşım!
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01 Nisan 2025 22:32
Son güncelleme 01 Nisan 2025 22:43
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu arasındaki tartışma sürüyor...
Acun Ilıcalı, yabancı hakem konusundaki taleplerini yineledi. İbrahim Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkında "skandal bir açıklama yaptı" demesine yanıt verdi.

HATİPOĞLU'NUN AÇIKLAMARI İÇİN TIKLAYIN!

Acun Ilıcalı, bunun üzerine ezeli rakiplerinin yöneticisine bir kez daha yanıt verdi.

Acun Ilıcalı paylaşımında; "Duymadı desek mümkün değil, duydu ama anlamadı desek hiç mümkün değil, hafıza kaybı desek imkansız… Böyle bir çelişkiye ne söylenebilir ki.." ifadelerini kullandı. 

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