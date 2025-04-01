Acun Ilıcalı'dan İbrahim Hatipoğlu için videolu paylaşım!

💥💥Acun Ilıcalı'nın paylaşımı: "Duymadı desek mümkün değil, duydu ama anlamadı desek hiç mümkün değil, hafıza kaybı desek imkansız... Böyle bir çelişkiye ne söylenebilir ki..." https://t.co/cZZq722MM3



— Sporx (@sporx) April 1, 2025