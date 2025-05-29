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Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig play-off finali oynandı

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nin play-off final maçında Nevşehir Belediyespor, Metpack Alanya Yıldızları'nı 6-0 yenerek, 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı.

calendar 29 Mayıs 2025 15:20 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 15:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig play-off finali oynandı
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Alanya'daki Avsallar Hokey Sahası'nda 15'er dakikalık dört periyot şeklinde oynanan maçın ilk çeyreğinde Nevşehir Belediyespor'un etkili atağında 4. dakikada kale önünde topla buluşan Furkan Ataş, sert bir vuruşla golünü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk periyodu bu sonuçla geçildi.

İkinci çeyrekte 20. dakikada etkili paslarla kale içine kadar topu taşıyan Nevşehir ekibi, Furkan Ataş'ın ikinci golüyle skoru 2-0 yaptı ve karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

Üçüncü periyoda da iyi başlayan Nevşehir Belediyespor, 35. dakikada Ömer Anıl Karakuş'un kaydettiği golle 3-0 üstünlük sağladı.

Maçın 43. dakikasında Nevşehir ekibi, penaltı-korner organizasyon atışı sonucunda Onur Açıkgöz'ün attığı golle maçta son çeyreğe 4-0'lık skor avantajıyla başladı.

Karşılaşmanın son periyodunda da etkili oyununu sürdüren Nevşehir Belediyespor, 53. dakikada yine penaltı-korner atışı sonucunda Onur Açıkgöz'ün ikinci golüyle skoru 5-0 yaptı.

Maçın bitimine 1 dakika 10 saniye kala Aydın Şahin'in attığı gol ile Nevşehir ekibi, skoru 6-0 yaptı ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Rakibine üstünlük sağlayan ve 2024-2025'in şampiyonu olan Nevşehir Belediyespor, gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa Kupası'nda temsil edecek.


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