Abdullah Avcı: 'Şampiyonluk deneyimine sahibiz'

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, kazanmaları halinde şampiyonluk yarışında kredilerinin olacağını ancak bugün o krediyi alamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Abdullah Avcı, değişik sistemlerde oynayan bir takıma karşı mücadele ettiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Rakibimiz takım savunmasını iyi yapan ve direk oynayan bir takım. Biz de rakip sahada baskı yapmak ve rakibi hataya zorlamak istedik. İlk yarıda Gençlerbirliği de buna müsade etti. Çok fazla üretmedik belki ama golü bulduk. Rakibin de bizi zorladığı anlar vardı. İkinci yarının başında bu seviyede yemememiz gereken bir gol yedik. Sonrasında 70. dakikaya kadar oyunda ağırlığımızı hissettiremedik. Sonrasında bir takım hamleler yaptık, yakaladığımız pozisyonlar var. Kazansaydık kredi alacaktık, bugün onu alamadık. Yarış hala devam ediyor."

Oyuncularının bireysel performanslarının düşük olduğunu aktaran Avcı, "Rakibimiz geçişlerden bizi cezalandırabilirdi, konsantrasyonumuz ve bireysel oyuncu performansımız düşüktü. Oyunda sistemden kopmadan duygularımızı kontrol etmemiz gerekirdi. Bugün sonuç 1-1. Her rakip her yerde takılıyor. Buradan derslerimizi çıkaracağız. Her anı doğru yaşamak gerekiyor. Rakibi tebrik ederim, 47-47, 44-44 iyi bir yarış oluyor." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, "Şampiyonluk yarışı, oyuncularınız üzerinde baskı oluşturuyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bizim takımımızın çok deneyimli oyuncu grubu var, bu duyguları yaşamış, şampiyonluklar yaşamış oyuncularımız var. Bu deneyime sahibiz. Oyuncularımın kaygı yaşadığını düşünmüyorum. Biraz daha fazla odaklanmak, her rakibe aynı konsantrasyonda hazırlanmamız gerekiyor. Rakip de 9 haftadır yenilmiyor. Önümüzdeki hafta yine sahamızda oynayacağız. Kazanarak devam etmek istiyoruz."