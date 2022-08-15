Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Kopenhag'ın eski golcüsü Andreas Cornelius ile birlikte soruları yanıtladı.



Kopenhag'ın iyi bir takım olduğunu belirten Abdullah Avcı "22 senedir aralıksız Avrupa'da oynayan çok önemli bir tarihe sahip kulüple karşılaşacağız. Danimarka'da 14 şampiyonluğu, 8 kupası var. Bundan öncesi hocalarıyla uzun süre 4-4-2 oynadılar. Son 1,5 senede 4-3-3'e geçtiler. 24 ortalaması olan genç takım. Andreas Cornelius'tan Kopenhag ile ilgili tüm bilgileri aldık (Gülerek)" dedi.



Abdullah Avcı ayrıca "Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde olabilmesi için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi müziğini yeniden dinletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Formasını giydiği Kopenhag'a bu kez rakip olacak Andreas Cornelius "Kopenhag'a karşı oynamak çok özel. Soyunma odalarını karıştırdım, değişik oldu benim adıma. Ancak burada yeniden olmak çok güzel. Kopenhag lige kötü başladı. Bu iki maçı kazanmak istiyoruz. Zor olacak ama başarabiliriz." dedi.



Danimarkalı golcü ayrıca "Kopenhag'da unutulmayacak anılarım var. Taraftarlar beni iyi karşılayacaktır. Gol atarsam sevinirim ama taraftarları üzmem, formamı çıkartmam, onların kalplerini kırmam." açıklamasını yaptı.





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