Abdullah Avcı'nın gözü eski Beşiktaşlı futbolcuda!

Gelecek sezon transfer çalışmalarına devam eden Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, listeye yıldız futbolcuları eklemeyi sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, Beşiktaş'ın eski oyuncusunu takibe aldı. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Abdullah Avcı'nın gözü eski Beşiktaşlı futbolcuda!
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07 Nisan 2024 13:01
2021- 2022 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Can Bozdoğan, Abdullah Avcı'nın orta sahaya istediği yerli isimlerden…

Geçtiğimiz yaz 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Schalke 04'ten Utrecht'e giden 23 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Hollanda Ligi'nde çıktığı 25 karşılaşmada 1 gol attı, 1 asist yaptı.

6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan Can konusunda özellikle Abdullah Avcı'nın ısrarcı olduğu ve genç futbolcunun potansiyeline çok güvendiği belirtildi.

Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla 2021-22'de Süper Lig'de 23 maçta, 1126 dakika şans bulmuştu. Başarılı orta saha, 1 kez ağları havalandırmıştı. Trabzonspor, Can Bozdoğan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.

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