Abdullah Avcı'nın gözü eski Beşiktaşlı futbolcuda!

2021- 2022 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Can Bozdoğan, Abdullah Avcı'nın orta sahaya istediği yerli isimlerden



Geçtiğimiz yaz 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Schalke 04'ten Utrecht'e giden 23 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Hollanda Ligi'nde çıktığı 25 karşılaşmada 1 gol attı, 1 asist yaptı.



6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan Can konusunda özellikle Abdullah Avcı'nın ısrarcı olduğu ve genç futbolcunun potansiyeline çok güvendiği belirtildi.



Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla 2021-22'de Süper Lig'de 23 maçta, 1126 dakika şans bulmuştu. Başarılı orta saha, 1 kez ağları havalandırmıştı. Trabzonspor, Can Bozdoğan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.





