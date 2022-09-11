Abdullah Avcı'dan yıldız isimlere neşter

Avrupa Ligi mesaisine deplasmandaki 3-2'lik Ferencvaros mağlubiyetiyle başlayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, yarınki Adana Demirspor deplasmanı öncesi takımı ayağa kaldırmanın hesaplarını yapıyor.



Macaristan'da, rakibin 74 dakika 10 kişi oynamasına rağmen skor üstünlüğünü eline alamaması sonrası Avcı'nın Adana Demirspor'a karşı ilk 11'de değişime gideceği belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının sol bekte Eren Elmalı'ya görev vermesi, stoperde ise Hugo'yu yedek bekletip Denswil'i oynatması bekleniyor.



Orta sahada Gbamin'in yerine sakatlığını atlatan Marek Hamsik 11'e dönecek. Form düşüklüğü yaşayan Abdülkadir'i de yedeğe çekecek Avcı'nın Yusuf Yazıcı'yı as kadroda düşündüğü öğrenildi.



Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.



MAXI GOMEZ FORMAYI KAPTI



Bordo-mavililerin sürpriz transferi Maxi Gomez ilk maçındaki performansıyla 11'deki yerini garanti altına aldı. Ferencvaros deplasmanında ilk kez sahne alan ve maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Uruguaylı santrfor Adana Demirspor maçında da Trabzonspor'un en büyük gol umudu olacak.







