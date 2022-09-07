Abdullah Avcı açıkladı: 'Sezonu kapattı'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ferencvaros mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.



Avcı, "Geçen sene hedef olarak şampiyonluk olan takım bunun karşılığını aldı. Bunun içinde zaman zamant transferler, gidenler, genç oyuncu, deneyimli oyuncu... Geçişte tekrar planlama ve yeniden yarışmak. Geçen hafta 11'in 7 tanesi yeni transfer. Pırıl pırıl bir oyuncu grubuna sahibim. Yeni gelenlerle birlikte içindeki oyunlarda bir takım değişiklikler yapıyoruz. Oyunu, oyuncu profilleri belirliyor. Şimdiye kadar 8 maç oynadık, bunların hepsinde ortalama oyun kalitemiz artıyor. Bana göre tek kaybımız Antalyaspor maçı, onun dışında kazanarak devam ediyoruz. Kadro kalitemiz artıyor." dedi.



"DORUKHAN SEZONU KAPATTI"



Ümraniyespor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün sezonu kapattığını kaydeden başarılı teknik adam, "Transferler için başkana, özellikle Ertuğrul Doğan'a yaptıkları fedakarlıklar için teşekkür ederim. Belki dışarıda hala transfer konuşuluyor. Transfer yapmak için transfer yapmayacağız. İyi bir kadromuz var. Yaşadığımız talihsizlikler var. Geçen hafta cebimizdeki bir jokeri kaybettik Dorukhan'ı. Sezonu kapattı. Ondan önce Edin'i kaybettik, geçen senenin sonunda Bruno'yu kaybettik. Ama ona rağmen oyun kalitesini arttırarak devam ediyoruz. Zor bir maç, bu seviyede her maç zordur. En iyisini yapıp Trabzonspor'un buradan çıkma kalitesi vardır." ifadelerini kullandı.



Rakibin güçlü yanları sorulan Avcı, "Rakibin güçlü tarafı, kendi seyircisi önünde oynayacak. 4-2-3-1 oynayan, biz topa sahip olarak oynayacağız. Önde hareketli ve geçiş oyuncuları var, savunma güvenliğini doğru almamız gerekiyor. Rakibin en tehlikeli tarafı ön tarafındaki hareketli oyuncular" diye konuştu.



Abdullah Avcı ile basın toplantısına katılan Anastasios Bakasetas ise, "Çok zor bir maç olacak. Tarihte çok önemli başarılar kazanmış bir takımla oynayacağız. Rakibimiz ev sahibi olmanın avantajını kullanacaktır. Biletlerin tamamen satıldığını biliyoruz. Bu tür maçlar özel maçlardır. Böyle bir sahnede oynamak herkes için önemli. Özellikle Türk futbolunun düşününce, son dönemde takımların kazanamadığı puanları düşününce çok önemli bir maç olacağını biliyoruz. Neler yapmamız gerektiğini, güçlü ve zayıf yanlarını çalıştık rakibin. İki takım için de zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.





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