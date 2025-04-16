Haber Tarihi: 16 Nisan 2025 12:16 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 12:16

Aaron Boupendza kimdir? Aaron Boupendza neden öldü?

Bir dönem Süper Lig'de Hatayspor formasını terletmiş olan Aaron Boupendza, hayatını kaybetti. Deneyimli futbolcunun ölüm sebebi de ortaya çıktı. Peki, Aaron Boupendza kimdir? Aaron Boupendza neden öldü, nasıl öldü?

Aaron Boupendza kimdir? Aaron Boupendza neden öldü?
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Romanya basınının iddiasına göre bir dönem Hatayspor forması giyen Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza 28 yaşında hayatını kaybetti.

RUMEN BASINI ACI HABERİ DUYURDU

Rumen basınından Fanatik.ro'da yer alan habere göre Aaron Boupendza, Çin'de bir apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Çinli yetkililer Aaron Boupendza'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı ve intihar ihtimali de dahil olmak üzere 3 seçeneği değerlendiriyor.

Boupendza'nın kardeşi kısa süre önce yaşadığı daireye geldi ve aralarında tartışma çıktı. Bu tartışma sonrası 11. kattan atıldığı ihtimali üzerinde de duruluyor. İkinci ihtimal olarak kazara düşme, üçüncü ihtimal olarak intihar gösteriliyor.

SON ANTRENMANA ÇIKMADI

Boupendza takımın son antrenmanına herhangi bir sebep gösterilmeden katılmadı ve kulüp kendisinden haber alamadı. Yıldız futbolcunun kulübü Zhejiang, Gabonlu forvetle temasa geçmeye çalıştı ancak trajik haber ortaya çıkana kadar ona hiçbir şekilde ulaşamadı.

Boupendza Ocak ayında, Rapid Bükreş'ten Çin ekibi Zhejiang'a transfer olmuştu.

HATAYSPOR'DA GOL KRALI OLMUŞTU

2020/21 sezonunda Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 22 gol atarak kariyerinin tek gol krallığını kazanmıştı.


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