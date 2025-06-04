A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Fransa

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi ilk maçında Fransa ile karşılaşacak.

calendar 04 Haziran 2025 00:31 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2025 00:34
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Fransa
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk hafta karşılaşmalarını Çin'in başkenti Pekin'de oynayacak.

Milli takım, ilk ayak müsabakalarında 4-8 Haziran tarihlerinde Fransa, Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.

VNL'de 2023 yılında şampiyonluk yaşayan Milli Kadın Voleybol Takımı, açılış maçında çarşamba günü TSİ 06.30'da Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.


A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.

VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Millilerin, organizasyonun ilk haftasındaki maç programı ve kadrosu şöyle:

Çarşamba:

06.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran Cuma:

14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran Cumartesi:

10.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran Pazar:

14.30 Çin-Türkiye

Kadro:

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör çaprazı: Alexia Carutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

 

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