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76ers, Simmons takasına Harris'i de dahil etmek istiyor!

Philadelphia 76ers'ın, Ben Simmons ile ilgili takas görüşmelerine Tobias Harris'i de eklemeyi düşündüğü iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın, Ben Simmons ile ilgili takas görüşmelerine Tobias Harris'i de eklemeyi düşündüğü iddia edildi.

ESPN'den Marc J. Spears, Philadelphia'nın Atlanta Hawks ile yaptığı takas görüşmeleri hakkında şunları söyledi:

"Tobias Harris'i dahil etmek istediklerini duydum. Şu aralar konuşulanlar bu şekilde çünkü şu anda karşılığında istedikleri All-Star'ı alamayacaklar. Sixers görüşmelerine devam ederken, takımlarla Tobias ve Ben'i takas etmekle ilgili konuşmuştu."

Spears ayrıca Hawks'ın, 76ers'ın Harris'i dahil etme olasılığını ortaya çıkarana kadar, Simmons takasıyla ilgilenmiş olduğunu söyledi.

ESPN'den Brian Windhorst, bazı yöneticilerin Simmons ve Harris'in maaşından kurtulmanın 76ers'ın serbest oyuncu döneminde James Harden'ı kovalamasının önünü açabileceğini düşündüklerini belirtti.

Harris, 2019 yazında 76ers ile beş yıllığı 180 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.


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