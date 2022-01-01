Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

76ers'ın Simmons tutumu, takımların "sinirini bozuyor!"

Philadelphia 76ers'ın Ben Simmons takası için halen "yüklü bir karşılık" beklediği ve bunun kendisini isteyen takımların "sinirini bozduğu" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın Ben Simmons takası için halen "yüklü bir karşılık" beklediği ve bunun kendisini isteyen takımların "sinirini bozduğu" iddia edildi.

The Athletic'ten Sam Amick'in yakın tarihli bir raporuna göre Philly, Simmons için kazançlı bir karşılık talebinde bulunma konusunda oldukça katı bir tutum sergilemeye devam ediyor.

Amick, 76ers'ın Simmons takası karşılığında yüklü varlıklar talep ettiğini ve bunun da kendisiyle ilgili masaya oturmak isteyen takımların hüsrana uğramasına neden olduğunu belirtti.

Amick ayrıca birkaç lig yöneticisinin, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard ve Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'in mevcudiyeti konusunda takımın hala sabırlı olduğuna inandıklarını açıkladı:

"Kaynaklar, uzun süredir Simmons karşılığında All-Star bir oyuncu arayışında olan Sixers'ın, kendisinin karşılığında yüklü bir varlık talep etmeye devam ederek bazı talipleri hayal kırıklığına uğrattığını söylüyor.

Bu nedenle bazı takım yöneticileri, Sixers basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey'nin halen Portland'dan Damian Lillard veya Washington'dan Bradley Beal'ın (en erken bu yaz döneminde) müsait olmasını beklediğine inanıyorlar."

Birkaç hafta öncesinde Substack'ten Marc Stein, Philadelphia ekibinin önümüzdeki yaz dönemine kadar Simmons'ı takas edemese bile, istediği karşılıkta ısrarcı olacağını söylemişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal