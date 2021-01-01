76ers, Hawks'a karşı seride 2-1 üstünlük sağladı!

Philadelphia 76ers, StateFarm Arena'da oynanan Doğu Konferansı yarı finalleri serisinin 3. maçında, Atlanta Hawks'ı 127-111 mağlup ederek seride 2-1 öne geçmeyi başardı.



Joel Embiid, 27 sayı, 9 ribaund ve 8 asistle oynayarak bir kez daha ekibinin en skorer oyuncusu olurken, Tobias Harris 22 sayı, 8 ribaund ve 5 asist ile maçı tamamladı. Ben Simmons 18 sayı ve 7 asistle oynarken, Seth Curry 12 sayıyla katkı sağladı. Temsilcimiz Furkan Korkmaz karşılaşmada 14 sayıyla, Dwight Howard ise 12 sayıyla oynadı.



Hawks tarafında Trae Young, 28 sayı ve 8 asistle Hawks'a liderlik etti. John Collins 23 sayıyla, Clint Capela ise 8 sayı ve 16 ribaundla oynadı. Bogdan Bogdanovic 19 sayı kaydederken, Danilo Gallinari benchten 18 sayılık bir katkı sağladı.



Serinin 4. maçı, Pazartesi gecesi oynanacak.



