50 bin Olimpiyat şampiyonu adayı eğitime başlıyor

Altyapı haritası oluşturuluyor

'Geleceğimizi inşa ediyoruz'

TÜRKSPORU Dergisi geliyor

Destek başarıya dönüştü

TÜRKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsorluğunda, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" ilk meyvelerini veriyor. Türk spor tarihinin en büyük altyapı çalışmalarından biri olarak değerlendirilen projede geleceğin olimpiyat şampiyonları adım adım yetiştiriliyor.Mayıs ayında 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan projede, sadece 1 aylık süreçte 669 ilçede, 3 bine yakın antrenör ve öğretmenin desteğiyle 9 bin 527 ilkokulda, 423 bin 523 üçüncü sınıf öğrencisine ulaşılmıştı.Projenin ilk etap değerlendirilmesi ise tamamlandı. Buna göre kol ve kulaç boyu, bacak uzunluğu, adım genişliği gibi fiziksel özelliklerin tarandığı projede belirlenen yaklaşık 50 bin öğrencinin eğitimleri başlıyor.Türkiye'nin spor altyapı haritasını, bilimsel veriler ışığında oluşturmak hedefiyle yola çıkılan projede tüm testlerin ortalamasında en yüksek performansı gösteren öğrenciler ile herhangi bir testte en yüksek performansı gösteren 50 bin öğrenci, 16 Temmuz – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında iki ay süreyle eğitime dahil edilecekler.İlk taramaya dahil olan tüm çocuklar ise İl Spor Merkezleri'nde temel spora yönlendirme çalışmalarına katılabilecekler.Kuruldukları ilk günden bu yana TÜRKSPORU'nun yanında yer aldıklarını belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün "Futboldan, atletizme, yelkenden, engelli sporuna yüzmeye kadar hala ciddi bir şekilde TÜRKSPORU'nun ileri gitmesi için sponsorluk desteğimizi sürdürüyoruz. TÜRKSPORU sosyal medya hesaplarımızdan da tüm disiplinlerde bilinirlik yaratabilmek için her branşla ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Amacımız ülkemizin bayrağını en büyük şampiyonalarda en yükseklerde görmek. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi de TÜRKSPORU'nun ilerlemesi için temelden verilen bir hizmet. Biz de bu projenin ana sponsoru olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Bu proje sayesinde TÜRKSPORU'nun geleceğini inşa ediyoruz" dedi.Kurulduğu günden bu yana 25 spor branşında, toplamda 500 milyon TL'nin üzerinde maddi destekle, 34 binden fazla sporcunun yanında olan Turkcell, TÜRKSPORU'na kalıcı bir katkıda daha bulunuyor. Türk sporuna gerek sponsor olarak gerekse de bilinirlik ve farkındalık yaratarak destek olmak için TÜRKSPORU projesini hayata geçiren Turkcell, şimdi de spor içerikli e-dergi çıkartıyor. 3 ayda bir yayınlanacak TÜRKSPORU Dergisi'nin ilk sayısı Temmuz ayının sonunda Dergilik uygulaması içinde olacak. Türk sporunun gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen dergide yıldız sporcularla röportajlar, eğlenceli içerikler ve haberler de yer alacak.Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde ve Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türk atletizmi ve Türk yüzmesi gelişimini ve başarılarını sürdürüyor. Bu destek sayesinde 2017'de Ramil Guliyev'in Dünya Şampiyonluğunu, Yasmani Copello'nun Dünya ikinciliğini gören, yine aynı yıl tarihinde ilk kez Mizgin Ay'la Dünya Yıldızlar şampiyonu çıkaran Türk atletizmi, ve Ümit Can Güreş'le Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonluğuna erişen Türk Yüzmesi, 2018 Akdeniz Oyunları'nda da madalyalarına devam etti. İspanya'daki organizasyona Türkiye toplamda 345 sporcu ile katılırken atletizmde 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz, yüzmede ise 1 gümüş, 7 bronz madalya kazandı. Şampiyonada ülkeler sıralamasında Türkiye üçüncü olurken, madalyaların yüzde 17'si bu iki disiplinden geldi.