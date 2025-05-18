5 Yıldızlı Galatasaray Bayrağı Resimleri, Anlamı, Tarihi

Üst üste üçüncü şampiyonluk için geri sayımını sürdüren Galatasaray'da hazırlıklar başladı.



Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, rakibini mağlup ederek seyircisi önünde şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Kayserispor karşısında alınacak 1 puan Galatasaray'ı üst üste üçüncü, toplamda 25. Şampiyonluğuna taşıyacak.Sarı-kırmızılı kulüp şampiyonluk coşkusunu belli bir döneme yayarak yaşayacak. Türkiye'nin ilk beş yıldızlı kulübü olacak Cimbom'da yıldız hazırlıkları da başladı.Sezona 1 milyon forma hedefiyle çıkan sarı-kırmızılılar önce mevcut forma stoklarını eritmeyi hedefliyor.Galatasaray, Avrupa'nın diğer kulüplerinde de olduğu gibi ilk başta yeni yıldızı mevcut yıldızların üzerine işleyecek. Sarı-kırmızılı kulüp beşinci yıldızı ilerleyen süreçte logonun üzerine yan yana hale getirecek.Şimdiye kadar 800 bin adet forma satışına yaklaşan Cimbom yeni sezon formalarını ise önümüzdeki ay satışa sunacak.