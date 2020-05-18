3 takımı saydı, Beşiktaş'tan bahsetmedi

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğun konuşulan Fahd Moufi, geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
3 takımı saydı, Beşiktaş'tan bahsetmedi
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18 Mayıs 2020 15:53
Portekiz Liga NOS ekiplerinden Tondela'da forma giyen Fahd Moufi, transfer iddiaları hakkında konuştu. Adı Beşiktaş'la da anılan sağ bek oyuncusu, açıklamasında Beşiktaş'tan bahsetmedi.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Birçok farklı takımdan ilgi gördüğü konuşulan Moufi yaptığı açıklamada, "Menajerim bana Olympiakos, Porto ve Benfica'dan ilgi olduğunu söyledi. Salgın geçtikten sonra neler olacağını göreceğiz." dedi.

24 yaşındaki Moufi, bu sezon takımı Tondela ile 23 resmi maça çıktı. Faslı oyuncu, takımına 1 asistlik katkı sağladı.

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