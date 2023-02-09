20 Şubat'a kadar hangi illerde okullar tatil20 Şubat'a kadar hangi illerde okullar tatil? Hangi iller tatil, uzatıldı mı?

Tüm Türkiye genelinde okullar 20 Şubat'a kadar kapalı olacak... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.
Depremin ardından okullar 13 Şubat Pazartesi gününe kadar tatil edilmişti. Tatil kararı uzatıldı... TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." ÖĞRETMENLERİMİZDEN HAYATINI KAYBEDENLER VAR
Bakan Özer, "İlk depremde okullarda hasar oluşmamıştı ama 2. depremden sonra hasarlar okullarımızda ortaya çıktı. Okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 10 ilimize bütçe gönderdik. Tüm bürokratlarımız sahada inceleme yapıyor. Evlerde olan öğretmenlerimizden hayatını kaybedenler var" dedi. OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat Pazartesi günü eğitime kaldığı yerden devam edecek.
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