Haber Tarihi: 09 Şubat 2023 17:38 - Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023 17:38

20 Şubat'a kadar hangi illerde okullar tatil20 Şubat'a kadar hangi illerde okullar tatil? Hangi iller tatil, uzatıldı mı?

Son dakika haberi... 20 Şubat'a kadar hangi illerde okullar tatil? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık" dedi.

20 Şubat'a kadar hangi illerde okullar tatil20 Şubat'a kadar hangi illerde okullar tatil? Hangi iller tatil, uzatıldı mı?
Abone Ol
Tüm Türkiye genelinde okullar 20 Şubat'a kadar kapalı olacak... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.

Depremin ardından okullar 13 Şubat Pazartesi gününe kadar tatil edilmişti. Tatil kararı uzatıldı...
TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık."

ÖĞRETMENLERİMİZDEN HAYATINI KAYBEDENLER VAR

Bakan Özer, "İlk depremde okullarda hasar oluşmamıştı ama 2. depremden sonra hasarlar okullarımızda ortaya çıktı. Okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 10 ilimize bütçe gönderdik. Tüm bürokratlarımız sahada inceleme yapıyor. Evlerde olan öğretmenlerimizden hayatını kaybedenler var" dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat Pazartesi günü eğitime kaldığı yerden devam edecek.

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Avrupa Süper Ligi girişiminden 80 takımlı yeni format önerisi Real Madrid Avrupa Süper Ligi girişiminden 80 takımlı yeni format önerisi
Barcelona'dan Türkiye'ye destek Deprem Barcelona'dan Türkiye'ye destek
Sertaç Komsuoğlu: 'Hepimiz tek vücuduz' Deprem Sertaç Komsuoğlu: "Hepimiz tek vücuduz"
Serdar Dursun: 'Böyle bir ülke yok' Deprem Serdar Dursun: "Böyle bir ülke yok"
Dilara Gönder istifa etti mi? Show TV haber sunucusu Dilara Gönder deprem istifa etti mi? Gündem Dilara Gönder istifa etti mi? Show TV haber sunucusu Dilara Gönder deprem istifa etti mi?
20 Şubat'a kadar hangi illerde okullar tatil20 Şubat'a kadar hangi illerde okullar tatil? Hangi iller tatil, uzatıldı mı? Gündem 20 Şubat'a kadar hangi illerde okullar tatil20 Şubat'a kadar hangi illerde okullar tatil? Hangi iller tatil, uzatıldı mı?
23 şubat okullar tatil mi? Gündem 23 şubat okullar tatil mi?
Ankara'da okullar tatil mi? 20 Şubata kadar okullar tatil mi? Gündem Ankara'da okullar tatil mi? 20 Şubata kadar okullar tatil mi?
Okullar 1 hafta tatil mi? 20 Şubat tatil 1 hafta uzatıldı mı? OHAL'de okullar tatil mi? Gündem Okullar 1 hafta tatil mi? 20 Şubat tatil 1 hafta uzatıldı mı? OHAL'de okullar tatil mi?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Onur Bulut: "Kayserispor bana izin verdi"
2
Hatayspor ve Gaziantep FK'nın TFF'den talebi
3
Galatasaray, Zaniolo'yu KAP'a bildirdi!
4
Beşiktaş, Onur Bulut'u açıkladı!
5
Nicolo Zaniolo, deprem felaketine sessiz kalmadı
6
Berk Balaban: "Durum dışarıda görünenden daha kötü"
7
İsmail Çipe: "Ailem enkazdan çıktı, akrabalarımız içerde"

SON HABERLER

yukarı ok