20 Şubat'a kadar hangi illerde okullar tatil20 Şubat'a kadar hangi illerde okullar tatil? Hangi iller tatil, uzatıldı mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Tüm Türkiye genelinde okullar 20 Şubat'a kadar kapalı olacak... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.Depremin ardından okullar 13 Şubat Pazartesi gününe kadar tatil edilmişti. Tatil kararı uzatıldı...Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık."Bakan Özer, "İlk depremde okullarda hasar oluşmamıştı ama 2. depremden sonra hasarlar okullarımızda ortaya çıktı. Okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 10 ilimize bütçe gönderdik. Tüm bürokratlarımız sahada inceleme yapıyor. Evlerde olan öğretmenlerimizden hayatını kaybedenler var" dedi.Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat Pazartesi günü eğitime kaldığı yerden devam edecek.