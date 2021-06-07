1. Lig ekibi Manisa'da kaleci transferi

Manisa FK, Keçiörengücü forması giyen kaleci Muhammed Birkan Tetik'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig ekibi Manisa'da kaleci transferi
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07 Haziran 2021 22:49
TFF 1. Lig ekibi Manisa, geride kalan sezon Keçiörengücü forması giyen kaleci Muhammed Birkan Tetik'i transfer etti.

Yapılan açıklamaya göre, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekip, 26 yaşındaki kaleci Muhammed Birkan Tetik'le kulüp binasında düzenlenen törende 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkan vekili Engin Anlı, şampiyonluk hedefinde kendilerine katkı sağlayacağına inandıkları oyuncuları kadroya kattıklarını belirterek, "Birkan, yeteneklerine ve karakterine çok inandığımız bir oyuncu. Kulübümüzün bünyesine kattığımız için çok mutluyuz. Her iki taraf için de hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

Muhammed Birkan da Ege temsilcisine transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hedefleri olan bir kulübe geldim. Manisa Futbol Kulübü beni tercih ettiği için çok mutluyum. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur." değerlendirmesinde bulundu.


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