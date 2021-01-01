Zion'ın, Griffin ve Pelicans ile arasındaki gerilim, "çaylak sezonuna dayanıyor"

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın, takımın başkan yardımcısı David Griffin ile arasında yaşadığı gerilimin "çaylak sezonuna dayandığı" iddia edildi.



Zion'ın Pelicans'dan bıktığına ve yakın gelecekte başka bir yerde olmak istediğine dair birçok söylenti ortaya çıkmıştı.



NOLA.com'dan Christian Clark, New Orleans'taki Griffin döneminin ilk birkaç yılındaki sıkıntı ve güçlükler hakkında uzun bir makale yayınladı ve bu yazı, Williamson'ın takımla alakalı sorunları ve Griffin ile arasındaki iletişim eksikliği hakkında bazı bilgiler içeriyordu:



"Çaylak sezonu boyunca Williamson, sezon öncesinde yaşadığı diz sakatlığından dönmek için geride bırakması gereken engellerin miktarı nedeniyle, Pelicans'tan giderek daha fazla bıkıyordu.



Takım, başlangıçta kendisinin 6-8 hafta içinde geri döneceğini belirtmiş olsa da, Williamson'ın parkelere dönmes üç aydan fazla sürmüştü. Sonunda oynaması için onay geldiğinde de, kendisine süre limitleri koyulmuştu ve Zion bu durumdan nefret ediyordu.



Williamson'ın parkelere dönüşünün ele alınma şekli, kaynakların iddiasına göre kendisi ve ekibin sağlık personeli arasında önemli bir gerginliğe neden olmuştu."



Griffin'in, Williamson ile çaylak sezonu sırasında bir ilişki kurmaya çalıştığı, ancak işler o kadar da iyi gitmediği ve "artık nadiren iletişim kurdukları" da kayıtlara geçti.



