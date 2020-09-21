Zamalek, Fenerbahçe'nin Mustafa Muhammed için yaptığı teklifi geri çevirdi.



Mısır'dan El Nahar TV'nin yaptığı habere göre; Fenerbahçe, Mısırlı forvet için 2.5 milyon euro ile beraber oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 5 pay teklif etti. Zamalek, Fenerbahçe'nin yaptığı bu teklifi geri çevirdi.



Zamalek'in Fenerbahçe'den gelen teklifi geri çevirmesindeki başlıca sebep olarak, bu sezon CAF Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Raja Casablanca ile 17 Ekim'deki oynayacakları kritik maç gösterildi.



Zamalek altyapısından yetişen 23 yaşındaki Mustafa Muhammed, kariyerinde çıktığı 107 maçta 35 gol atıp 10 asist yaptı.



