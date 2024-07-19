Yunus Akgün, İtalya yolcusu!

Hellas Verona'nın ilgilendiği Yunus Akgün, İtalyan ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün, İtalya yolcusu!
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19 Temmuz 2024 08:30
Galatasaray'da geçen sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren Yunus Akgün, takıma geri döndü. Ancak milli futbolcu yeniden sarı-kırmızılı takıma veda edebilir.

İTALYA'YA SICAK BAKIYOR

24 yaşındaki futbolcu, kendisiyle ilgilenen Hellas Verona'ya transfer olmaya sıcak bakıyor. Hellas Verona, milli futbolcunun transferi için Galatasaray'la temaslarına devam ediyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Leicester City'de geçen sezon 29 maçta süre bulan Yunus Akgün, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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