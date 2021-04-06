Yeni Malatyaspor'da vaka sayısı 8'e yükseldi!

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor'da koronavirüs vakaları artış gösterdi.
Daha önce 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Malatya ekibi, 2 futbolcu ve 2 personelin daha koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Testi pozitif çıkan kişilerin tedavisine başlandığı belirtildi.
Yeni Malatyaspor, 8 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Daha önce 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Malatya ekibi, 2 futbolcu ve 2 personelin daha koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Testi pozitif çıkan kişilerin tedavisine başlandığı belirtildi.
Yeni Malatyaspor, 8 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.