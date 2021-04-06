Yeni Malatyaspor'da vaka sayısı 8'e yükseldi!

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da koronavirüs vakaları artıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
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Yeni Malatyaspor'da vaka sayısı 8'e yükseldi!
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06 Nisan 2021 19:17
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor'da koronavirüs vakaları artış gösterdi.

Daha önce 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Malatya ekibi, 2 futbolcu ve 2 personelin daha koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Testi pozitif çıkan kişilerin tedavisine başlandığı belirtildi.

Yeni Malatyaspor, 8 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.



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